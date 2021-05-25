Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nedir, etkileri nelerdir?

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

KANLI AY TUTULMASI ETKİLERİ NELERDİR?

Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

Hayatınızdan çıkarmaya korktuğunuz şeyleri bu tutulma sayesinde geride bırakma ihtimaliniz güçlenir. Gökyüzü size büyük bir destek sunar. Güneş Tutulmaları başlangıçları temsil ederken, Ay Tutulmaları bitişleri anlatır. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilrsiniz. Değişim, dönüşüm için ideal zamanlardır.