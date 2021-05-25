Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2021 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 13:42
    ABONE OL

    ne zaman? , etkileri nelerdir?

    ne zaman? ? merak edilen konulardan birisi oldu. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması ile ay yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek. İşte kanlı ay tutulması hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nedir, etkileri nelerdir?

    Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nedir, etkileri nelerdir? Kanlı ay tutulmasının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek. Greenwich'teki Kraliyet Gözlemevi'nde gökbilimci olan Patricia Skelton'a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

    KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

    NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

    NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

    Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da deniliyor.

    KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

    Greenwich'teki Kraliyet Gözlemevi'nde gökbilimci olan Patricia Skelton'a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

        TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

        26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

        KANLI AY TUTULMASI ETKİLERİ NELERDİR?

        Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

        Hayatınızdan çıkarmaya korktuğunuz şeyleri bu tutulma sayesinde geride bırakma ihtimaliniz güçlenir. Gökyüzü size büyük bir destek sunar. Güneş Tutulmaları başlangıçları temsil ederken, Ay Tutulmaları bitişleri anlatır. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilrsiniz. Değişim, dönüşüm için ideal zamanlardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Herkesi uyarıyorum hedef Türkiye'dir!
        Haberler Güncel Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nedir, etkileri nelerdir?