Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında kutlandı ve gözler şimdi Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Yaza günler kala Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi nedir? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte dini günler takvimi;