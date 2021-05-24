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    • 25.05.2021 05:56
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    Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

    Malatya Hekimhan'da Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında Serkan Oktay'ın cansız bedenini buldu.

    Malatya'da esrarengiz ölüm!

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında Serkan Oktay'ın cansız bedenini buldu.

    Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.

    Olayla ilgili M.S, Ö.D. ve T.D. gözaltına alınırken Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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    Haberler Güncel Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu