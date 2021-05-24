Son dakika haberleri... Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü.
Son dakika haberleri... Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.