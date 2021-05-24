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    • 25.05.2021 06:21
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    'te korkutan yangın!

    Son dakika haberleri... Sayfiye Sokak'ta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Son dakika haberleri... Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yangın çıktı.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü.
        'Güneşimi söndürdü gün yüzü görmesin'
        Haberler Güncel İstanbul Eyüp'te korkutan yangın!