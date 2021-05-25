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    • 25.05.2021 12:29
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    tarafından 6 Haziran 2021'de düzenlenecek LGS sınavı görev yerleri belli oldu. Binlerce öğrencinin katılacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Bu noktada, sınav esnasında görev alacak kişiler, 'LGS görev yerleri nasıl öğrenilir' sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak kişiler MEBBİS sistemi üzerinden sınav yerleri hakkında bilgi alabilecek. peki, sınav görev ücreti ne kadar? !

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: LGS görev ücreti ne kadar?

    Binlerce öğrencinin katılacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Bu noktada, sınav esnasında görev alacak kişiler, 'LGS görev yerleri nasıl öğrenilir' sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak kişiler MEBBİS sistemi üzerinden sınav yerleri hakkında bilgi alabilecek. peki, 2021 LGS ve YKS sınav görev ücreti ne kadar? MEBSİS görev yeri öğrenme ekranı!

    LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.

    LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?

    SALON BAŞKANI: 237 TL

    GÖZETMEN: 198 TL

    YEDEK GÖZETMEN: 158 TL

    BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL

        BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

        BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

        BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

        MEB ÖĞRETMEN SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        BİNA SINAV KOMİSYON BAŞKANI: 265 TL

        BİNA KOMİSYON ÜYESİ: 237 TL

        SALON BAŞKANI: 230 TL

        CEZAEVİ SALON BAŞKANI: 238 TL

        GÖZETMEN: 223 TL

        CEZAEVİ GÖZETMEN: 223 TL

        YEDEK GÖZETMEN :167 TL

        YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN: 279 TL

        E-SINAV UYGULAMA SORUMLUSU: 209 TL

        E SINAV SALON BAŞKAN: 181 TL

        E-SINAV SALON GÖZETMENİ: 167 TL
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        Haberler Güncel ÖSYM- MEB sınav görevli ücretleri 2021: LGS ve YKS sınav görev ücreti ne kadar? MEBBİS görev yeri öğrenme ekranı!