Binlerce öğrencinin katılacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Bu noktada, sınav esnasında görev alacak kişiler, 'LGS görev yerleri nasıl öğrenilir' sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak kişiler MEBBİS sistemi üzerinden sınav yerleri hakkında bilgi alabilecek. peki, 2021 LGS ve YKS sınav görev ücreti ne kadar? MEBSİS görev yeri öğrenme ekranı!