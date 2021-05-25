Binlerce öğrencinin katılacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Bu noktada, sınav esnasında görev alacak kişiler, 'LGS görev yerleri nasıl öğrenilir' sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak kişiler MEBBİS sistemi üzerinden sınav yerleri hakkında bilgi alabilecek. peki, 2021 LGS ve YKS sınav görev ücreti ne kadar? MEBSİS görev yeri öğrenme ekranı!
LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.
LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?
SALON BAŞKANI: 237 TL
GÖZETMEN: 198 TL
YEDEK GÖZETMEN: 158 TL
BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL