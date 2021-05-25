1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci devam ediyor. Bu nedenle 1 Haziran sonrası hangi mekanların açılıp açılmayacağı ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Düğün, kına, sünnet, Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Salonlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

İşte 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı sorusunun yanıtı;