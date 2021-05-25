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    • 25.05.2021 12:34
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    1 Haziran'da açılacak mı? ? Salonlar ne zaman açılacak?

    Geçtiğimiz hafta başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Evlilik planı yapan gençler ise 1 Haziran'dan sonra nın açılıp açılmayacağı konusunda yapılan açıklamalara odaklandı. Kademeli normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına, sünnet düğünü vb. gibi etkinliklere bir süre daha ara verildi. Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? ? Salonlar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

    Düğünler ne zaman başlayacak?

    1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci devam ediyor. Bu nedenle 1 Haziran sonrası hangi mekanların açılıp açılmayacağı ise vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Düğün, kına, sünnet, Peki, düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Salonlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

    Düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

    İşte 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı sorusunun yanıtı;

    1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yakın bir dönemde "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrası hakkında "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." demişti.

        Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

        Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

        15 GÜNLÜK "KADEMELİ NORMALLEŞME" DÖNEMİ BAŞLADI

        Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

        İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılarak gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.

            Bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine uyulmasının kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığını vurgulanan genelgede, kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı kaydedildi.

            Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.
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            Haberler Güncel Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Salonlar ne zaman açılacak?