LGS 2021 sınavı için sayılı günler kaldı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir sorularının cevabı araştırılıyor. MEB tarafından merak edilen sorular yanıt buldu. LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak 2021? İşte tüm merak edilenler!
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in sınav takviminde paylaştığı bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek.
LGS 2021 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDE OLACAK?
Adayların sınava katılacakları merkezleri gösteren belgeler ise 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamdan görüntülenebilecek. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.