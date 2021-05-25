LGS 2021 sınavı için sayılı günler kaldı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir sorularının cevabı araştırılıyor. MEB tarafından merak edilen sorular yanıt buldu. LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak 2021? İşte tüm merak edilenler!