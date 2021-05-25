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    İstanbul yine zirvede! Avrupa'nın en iyisi...

    Türkiye'nin mega projelerinden ve dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul , dün düzenlenen 633 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

    İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en iyisi...

    İstanbul , dün düzenlenen 633 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı () tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, , dün icra edilen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nı 569 uçuşla Frankfurt, 548 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

    Paris Charles de Gaulle Havalimanı 497 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada 494 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı yer aldı.

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