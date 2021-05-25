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    • Güncel
    • 25.05.2021 07:57
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    • 25.05.2021 09:11
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    | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Sağanak geliyor!

    Son dakika haberleri... Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu kıyıları, ’nun doğusu ile çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlİ (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            YOZGAT °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BAYBURT °C, 21°C
                Parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 22°C
                Parçalı bulutlu

                TOKAT °C, 25°C
                Parçalı bulutlu

                TRABZON °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                IĞDIR °C, 26°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Sağanak geliyor!