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    • 25.05.2021 08:51
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    ler ne zaman verilecek? MEB eğitim takvimi ilkokul, ortaokul, lise ?

    ler ne zaman verilecek? Öğrenciler ve veliler MEB açıklamalarını yakından takip ederken, sorusunun cevabı da araştırılıyor. Bu yıl eğitim dönemi uzaktan eğitimle tamamlanacak. Karne notunu etkileyen sınavlar için öğrenciler isterlerse sınavlara giriş yapmayacak. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Karneler ne zaman verilecek? MEB eğitim takvimi ilkokul, ortaokul, lise karneler verilecek mi?

    Karneler ne zaman verilecek? MEB eğitim takvimi merak edilirken karnelerin verilip verilmediği de sorgulanıyor. 2020-2021 MEB eğitim öğretim takvimi içerisinde karnelerin ne zaman verileceğine ilişkin açıklama gelmişti. Peki ilkokul, ortaokul, lise karneler verilecek mi? İşte Bakan Selçuk'un konuyla ilgili açıklamaları!

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Karneler ile ilgili Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;

    Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

    Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.

        ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

        İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:

        "Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek."

        Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler ise bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluğu eğitim müşavirliği ya da ataşeliğine başvuracak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

        Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
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        Haberler Güncel Karneler ne zaman verilecek? MEB eğitim takvimi ilkokul, ortaokul, lise karneler verilecek mi?