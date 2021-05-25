Avustralya, pandemide tüm sınırlarını kapattı: Avustralya vatandaşları Türkiye'de mahsur kaldı

Türkiye'ye tatil için geldiğini ve 1 yıldır geri dönemediğini söyleyen Gökhan Altındağ "14 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Eşimin hamileliği nedeniyle burada kaldık ve kızım Bursa'da dünyaya geldi. Coronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyorduk" dedi. Kızı Anica ile birlikte Macaristan'dan gelen Eva Szıgetti ise "40 yıl önce de Macaristan'dan Avustralya'ya mülteci olarak gitmiştim. Çok mutluyuz. 2020 Aralık' tan beri bilet almaya çalışıyoruz" dedi.