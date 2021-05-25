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    , pandemide tüm sınırlarını kapattı: Avustralya vatandaşları 'de mahsur kaldı

    Covid-19 salgını dünyayı sardı. pandeminin başından itibaren sıkı tedbirler aldı. Ülkesine giriş çıkışları kapattı. Bu nedenle 220 Avustralya vatandaşı başta olmak üzere 25 ülkede mahsur kaldı. Dün, o vatandaşlar bir yılın ardından 'ndan kalkan uçakla Avustralya'ya yollandı.

    Avustralya, pandemide tüm sınırlarını kapattı: Avustralya vatandaşları Türkiye'de mahsur kaldı

    Covid-19 salgını dünyayı sardı. Avustralya pandeminin başından itibaren sıkı tedbirler aldı. Ülkesine giriş çıkışları kapattı. Bu nedenle 220 Avustralya vatandaşı Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede mahsur kaldı. Dün, o vatandaşlar bir yılın ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avustralya'ya yollandı.

    Türkiye'ye tatil için geldiğini ve 1 yıldır geri dönemediğini söyleyen Gökhan Altındağ "14 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Eşimin hamileliği nedeniyle burada kaldık ve kızım Bursa'da dünyaya geldi. Coronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyorduk" dedi. Kızı Anica ile birlikte Macaristan'dan gelen Eva Szıgetti ise "40 yıl önce de Macaristan'dan Avustralya'ya mülteci olarak gitmiştim. Çok mutluyuz. 2020 Aralık' tan beri bilet almaya çalışıyoruz" dedi.

    12'DEN VURACAĞIZ
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        Haberler Güncel Avustralya, pandemide tüm sınırlarını kapattı: Avustralya vatandaşları Türkiye'de mahsur kaldı