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    • 24.05.2021 11:39
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    açıkladı! Eren-13 Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... 'ndan yapılan açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, - bölgesinde çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    2 terörist daha etkisiz hale getirildi!

    , Eren-13 operasyonları kapsamında, - bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı. sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
    "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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