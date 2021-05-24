Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi.
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.
Tarım kenti Hatay'a katma değeri arttıracak işler yapmaları gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bizim için, Bakanlık için en önemlisi de Devlet Su İşleri yatırımlarını arttırmamız gerekiyordu. Son 3 yılda da 1,5 milyar liranın üzerinde Hatay'a ciddi bir yatırım yaptık" dedi.
"EYLÜLDEN SONRA İNŞALLAH HAYATIMIZI NORMALE ÇEVİRMİŞ OLACAĞIZ"
COVID-19 sürecinde Türkiye'de önemli bir problem olmadığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:
"İnşallah da bundan sonra da olmayacak. İşte eylülden sonra da inşallah bu aşı meselesinin hallolmasıyla da hayatımızı tamamen normale çevirmiş olacağız. Bu dönemde bazı yönlerimizde eksiklik, bazı yönlerimizde fazlalıklar yaşadık. Bunların sıkıntılarını hep beraber çektik ve kısa bir süre daha belki bazı sıkıntılar çekmeye de devam edeceğiz ama genel itibarıyla da tarımda çok önemli bir problem kalmamıştır."
COVID-19 sürecinde Bakanlık olarak normalde çalıştıklarının yüzde 50, belki yüzde 100 daha fazla çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, bütün gayelerinin hem üreticinin nefes alması hem de tüketicinin ulaşılır bir şekilde, iyi kalitedeki ürünlere ulaşabilmeleri olduğunu söyledi.
Pakdemirli, geçen yıl COVID-19'a rağmen Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü, tarım sektöründeki büyümenin de yüzde 4,8 olduğunu aktardı.
Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu da kırdıklarını belirten Pakdemirli, 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını anlattı.
"KURAKLIKTAN DOLAYI HERHANGİ BİR KITLIĞIMIZ OLMAYACAK"
Bu yıl üretimin bir miktar etkileneceğini ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuraklığımız var, ister istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. İl ve ilçelerde hasar tespitlerimiz de sürüyor ama Allah'a bin şükür olsun ki kuraklıktan dolayı herhangi ne bir kıtlığımız olacak ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz."
Pakdemirli, çiftçiyi ve üreticiyi hiçbir zaman mağdur etmediklerini ve etmeyeceklerini de söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretici dostu fiyatları açıkladığını hatırlatan Pakdemirli, "İnanın muhalefet partileri dahi bu fiyatları beklemiyordu ama Türkiye'nin gerçeklerine uyan ve çiftçimizi sürdürülebilir bir şekilde üretime teşvik edecek rakamlar buydu" sözlerini kullandı.
Pakdemirli, Hatay'a 19 yılda 10.3 milyar lira destek verdiklerinin de altını çizdi.