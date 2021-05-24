Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tarım kenti Hatay'a katma değeri arttıracak işler yapmaları gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bizim için, Bakanlık için en önemlisi de Devlet Su İşleri yatırımlarını arttırmamız gerekiyordu. Son 3 yılda da 1,5 milyar liranın üzerinde Hatay'a ciddi bir yatırım yaptık" dedi.