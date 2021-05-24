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    • 24.05.2021 22:22
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen eğitim hayatında vakaların düşmesiyle birlikte değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi. Peki ? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman kapanacak 2021?

    Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci okullarına giderek derslerini işlemenin, sınavlarına girmenin hayalini kuruyor. Peki yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak. Haziran ayına az bir zaman kala bir yandan da okullarda yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim- öğretim kurumlarında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.

    Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz'da yaz tatili başlamış olacak.Yaklaşık 2 buçuk ay devam edecek tatil sonrasında da 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Koronavirüs önemleri kapsamında uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi olacağı ise yine yeni dönem başlamadan önce karar verilecek.

        BAKAN SELÇUK'TAN YÜZYÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

        Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.

        Milli Eğitim Bakanlığı kurslarda uygulanacak yüz yüze eğitime ilişkin bilgi verdi.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kurslara ilişkin bilgilere yer verildi.

        Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaltılması ve salgınla mücadele kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzaktan veya yüz yüze yapılacak eğitim faaliyetlerinin belirlendiği ifade edildi.

        HANGİ KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULANACAK?

        Ancak hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen hijyen eğitimi, üretim ve istihdama yönelik kurs faaliyetlerinin yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesinin önem arz ettiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

        "Hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kurslar, 18 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. Kurslar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, günlük çalışma süresi aynı kurstan en fazla sekiz ders saati olacak şekilde uygulanacak.

        Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Bu kapsamdaki kursiyer, öğretmen ve eğitim çalışanlarının, salgın kısıtlamasından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerce sağlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi ve olgunlaşma enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek."

        Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılacağı duyuruldu.

        Olgunlaşma enstitülerinin araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görev alan öğretmenler ile projede görevli olan usta öğreticilerin, çalışmalarına kurumlarında devam edeceği kaydedilen yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen şartlara uyulacağı bildirildi.
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