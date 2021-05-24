Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci okullarına giderek derslerini işlemenin, sınavlarına girmenin hayalini kuruyor. Peki yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak. Haziran ayına az bir zaman kala bir yandan da okullarda yaz tatilinin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim- öğretim kurumlarında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.
Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz'da yaz tatili başlamış olacak.Yaklaşık 2 buçuk ay devam edecek tatil sonrasında da 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Koronavirüs önemleri kapsamında uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi olacağı ise yine yeni dönem başlamadan önce karar verilecek.