İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'te görevli bölge sorumluları kadınlara, "'bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' diyerek aşağılayıp hakaret etmişti.