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    • 24.05.2021 19:30
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    ? MPİ 24 Mayıs Pazartesi sonucu nasıl öğrenilir? Büyük ikramiye...

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Canlı yayınla Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen çekilişi için büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Şimdi ise heyecan dolu geri sayım başladı ve ? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Peki büyük ikramiye miktarı belli oldu mu, bu haftanın kazanan numaraları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 24 Mayıs Pazartesi On Numara sonucu nasıl öğrenilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları kupon oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanma hayaline sahip olanlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünün çekilişi gerçekleşti mi, büyük ikramiyenin hangi şanslı numaraya çıktığı belli oldu mu? İşte yanıtı…

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:30'da gerçekleşiyor. Bu haftanın sonuçları henüz açıklanmadı, açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

    İşte geçen haftanın sonuçları:

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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