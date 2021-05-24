On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 24 Mayıs Pazartesi On Numara sonucu nasıl öğrenilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları kupon oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanma hayaline sahip olanlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünün çekilişi gerçekleşti mi, büyük ikramiyenin hangi şanslı numaraya çıktığı belli oldu mu? İşte yanıtı…
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:30'da gerçekleşiyor. Bu haftanın sonuçları henüz açıklanmadı, açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
İşte geçen haftanın sonuçları:
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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.