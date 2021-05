On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ 24 Mayıs Pazartesi On Numara sonucu nasıl öğrenilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları kupon oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanma hayaline sahip olanlar tarafından merak ediliyor. Peki bugünün çekilişi gerçekleşti mi, büyük ikramiyenin hangi şanslı numaraya çıktığı belli oldu mu? İşte yanıtı…