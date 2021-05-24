Bu gurur Türkiye'nin! Yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği (AB) semalarında uçacak





TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİN GÖREV

Baykar tarafından milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 320 bin saat başarılı uçuşu geride bıraktı.

Milli SİHA'lar, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını da taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine 2014'te giren, o tarihten bu yana yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA'lar, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı.

Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.