Kentte 21 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk iş gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.