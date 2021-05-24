Erdoğan'ın onayının ardından çalışma önce MHP'ye ardından muhalefete götürülecek. AK Parti'nin çalışmasında barajın yüzde 7'ye düşürülmesi, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek bir başka partiye katılmaları halinde Meclis komisyonlarındaki üye sayılarının değişmemesi gibi düzenlemelerin bulunduğu ifade ediliyor.