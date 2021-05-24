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    Merkez Yürütme Kurulu 23 gün aradan sonra çarşamba günü toplanıyor

    Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 23 gün aradan sonra çarşamba günü toplanıyor. Başkan başkanlığında yapılacak toplantıda AK Parti’nin seçim kanunu çalışmasından yeni anayasa hazırlığından, güncel siyasi ve ekonomik konular masaya yatırılacak.

    23 gün sonra kritik toplantı

    AK Parti'nin son MYK toplantısı 3 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında kritik gündem maddeleri ele alınacak. Milliyet'in haberine göre bu kapsamda toplantıda, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun tamamladığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası çalışması, MYK üyelerine sunulacak.

    Erdoğan'ın onayının ardından çalışma önce MHP'ye ardından muhalefete götürülecek. AK Parti'nin çalışmasında barajın yüzde 7'ye düşürülmesi, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek bir başka partiye katılmaları halinde Meclis komisyonlarındaki üye sayılarının değişmemesi gibi düzenlemelerin bulunduğu ifade ediliyor.

    AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaları son aşamada bulunan yeni anayasa teklifinin de gündemde olduğu belirtiliyor. Yarın Meclis'te yapılacak AK Parti grup yönetim toplantısında da yeni anayasa ve diğer yasalar ele alınacak.

        YASSIADA'DA TOPLANTI
        Bu hafta AK Parti grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi ancak Başkan Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümünde Yassıada'da anma programına katılması bekleniyor. Yassıada'daki programda AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da gerçekleştirilecek.

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