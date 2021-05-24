Son dakika: Kırklareli'nde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı faaliyetlerin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kapsamının sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ile valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem etkinlikleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 23 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır."