Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı başladı. Bu ayda oruç tutmak isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor ve detaylı bilgi sahibi olmak üzere araştırmalar yapıyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kazaya sayılır mı? İşte detaylar...
ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.
İşte Şevval orucu kazaya sayılır mı sorusunun yanıtı;
RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?
İşte Diyanet açıklaması...
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.