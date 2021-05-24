Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 13:38
    ABONE OL

    ? ? Şevval orucu kazaya sayılır mı?

    Ramazan ayının hemen ardından bayramın 1. gününde başladı. Bayramdan sonra Şevval ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş bir yandan da Şevval ayı orucuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, ? ? Şevval orucu kazaya sayılır mı? İşte merak edilen dini bilgiler...

    Şevval ayı ne zaman bitiyor?

    Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı başladı. Bu ayda oruç tutmak isteyen vatandaşlar dini bilgileri merak ediyor ve detaylı bilgi sahibi olmak üzere araştırmalar yapıyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kazaya sayılır mı? İşte detaylar...

    ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.

    İşte Şevval orucu kazaya sayılır mı sorusunun yanıtı;

    RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

    İşte Diyanet açıklaması...

    Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

    Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir. 2021 Diyanet Takvimi'ne göre Şevval ayı 10 Haziran (son gün) itibariyle sona erecek.

        ORUÇ TUTULURKEN NASIL NİYET EDİLİR?

        Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; "yarın oruç tutmaya" veya "yarınki günün orucunu tutmaya" niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan günleri ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün, adak orucu için belirli hale geldiği için, kişi bugünlerin öncesinde niyet ederken "Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim" dese bile, tutacağı oruç nâfile oruç değil, vakti belirli olan oruç yerine geçer.

        Çünkü orucun ifa edilmesi için belirlenen vakit içinde yine aynı cinsten ikinci bir ibadet yapılamayacağından, yani oruç dar zamanlı bir vâcip olup vakit de bunun miyarı olduğundan, niyet asıl yapılması gereken ibadete râci olur. Bununla birlikte bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu olduğunun belirlemesi (tayin) daha faziletlidir. Meselâ "Yarınki ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" demekle belirleme yapılmış olunur.
        Fakihlerin çoğunluğuna göre ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadet olup, öteki günlerde tutulan veya tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur; dolayısıyla bir günün orucu bozulduğu zaman sadece o günün orucu bozulmuş olur, öteki günlerin orucu bundan etkilenmez.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan canlı yayında açıkladı
        Haberler Güncel Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kazaya sayılır mı?