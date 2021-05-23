Rus turistler Türkiye'ye uçuşların açılmasını bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moskova'daki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini aktararak, Rus turistlerin sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını beklediğini söylemişti.

Başkent Moskova'da Rus vatandaşlarına mikrofon uzatılarak, söz konusu kısıtlamalara ilişkin görüşlerini ve yaz sezonu ile ilgili tatil planlarını sordu.