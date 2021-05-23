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    Başkan , sorununa ilişkin konuştu: Kıbrıs milli davamız!

    Başkan Işık Görünme Töreni'ne ü'nden canlı bağlantıyla katıldı.Başkan Erdoğan, sorununa ilişkin olarak "Ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli, iki ayrı devlet kul edilmeli" dedi.

    BAŞKAN Tayyip Erdoğan, dün Işık Görünme Töreni'ne ü'nden canlı bağlantıyla katıldı:
    'TA bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şarttır. Bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir.
    KAPALI kapılar ardında Kıbrıs Türkleri'nin haklarını devredenler iş icraata gelince üç maymunu oynadılar.
    KIBRIS Türk halkını katledenler masadan kaçmıştır. reddeden Rumlar, üyeliğiyle ödüllendirilirken aynı plana 'Evet' diyen Türkler'i cezalandırmıştır.
    'DE düzenlenen gayriresmi 5+1 toplantısı istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktası olmuştur.
    ÖMRÜ dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli, iki ayrı devlet kabul edilmeli. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği teyit edilmelidir.
    İKİ devletli çözümü reddetmek 'nin bağımsızlığını reddetmek demektir.
    KIBRIS'A sahip çıkmakta kararlıyız. Bizler tek yürek hareket edersek önümüzde duracak hiçbir engel yoktur.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin konuştu: Kıbrıs milli davamız!