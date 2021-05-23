BAŞKAN Tayyip Erdoğan, dün KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı:

KIBRIS'TA bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şarttır. Bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir.

KAPALI kapılar ardında Kıbrıs Türkleri'nin haklarını devredenler iş icraata gelince üç maymunu oynadılar.

KIBRIS Türk halkını katledenler masadan kaçmıştır. Annan planını reddeden Rumlar, AB üyeliğiyle ödüllendirilirken aynı plana 'Evet' diyen Türkler'i cezalandırmıştır.

CENEVRE'DE düzenlenen gayriresmi 5+1 toplantısı istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktası olmuştur.

ÖMRÜ dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli, iki ayrı devlet kabul edilmeli. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği teyit edilmelidir.

İKİ devletli çözümü reddetmek KKTC'nin bağımsızlığını reddetmek demektir.

KIBRIS'A sahip çıkmakta kararlıyız. Bizler tek yürek hareket edersek önümüzde duracak hiçbir engel yoktur.