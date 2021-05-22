Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2021 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 15:38
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ne 'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "80 kilometre uzunluğunda denizin 250 metre altından geçen sistemle içme suyunu yavru vatana ulaştırdık. Memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik. Eşi benzeri olmayan bu projede geçtiğimiz yıl meydana gelen arızayı ise en kısa sürede çözüme kavuşturduk." şeklinde konuştu. "Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır" diyen "Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir." ifadelerini konuştu.

    AHaber CANLI YAYIN



    Başkan Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son 30 yıldır artan şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Çözüm için, Türkiye'den KKTC'ye içme suyu götürülmesi her dönemde gündeme gelmiş fakat gerçeğe dönüşmemiştir. 80 kilometre uzunluğunda denizin 250 metre altından geçen sistemle içme suyunu yavru vatana ulaştırdık. Memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik. Eşi benzeri olmayan bu projede geçtiğimiz yıl meydana gelen arızayı ise en kısa sürede çözüme kavuşturduk.

    Anavatanın suyunu KKTC'nin bereketli toprakları ile buluşturacak sulama iletim tüneli ile yeraltı suları ile sulanan arazilere su iletilecektir.

    10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile tarım sektörü çağ atlayacaktır.

    KKTC'deki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık. Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimseye muhtaç olmamasını sağladık.

    Kıbrıs Türkü, adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağdurları olmuşlardır. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türkü'nün hakkını teslim edenler iş icraata gelince üç maymunu oynadılar. Adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı kardeşlerimizi özyurtlarında azınlık haline getirmek istediler. Rum tarafının uzlaşmaz adadaki gerçeklerden kopuk durumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Türk halkını katledenler müzakerelerde çözüme yaklaşıldığında masadan kaçmışlardır.

    Nisan ayı sonunda Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı istikbal mücadelemizde bir dönüm noktası olmuştur. Bu toplantıda Kıbrıs Türkleri kalıcı çözüm yolunda yeni makul önerilerde bulunmuşlardır. Artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak biz de değerli kardeşim sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik.

    Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini artık kimse Türk tarafına ödetemez. Kıbrıs Türk halkı adada huzursuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini göstermiştir. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir. Her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsü teyit edilmeli müzakereler bundan sonra başlamalıdır



    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İNCELEMELERDE BULUNDU
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

    Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.

    Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.

        SU TEMİNİ PROJESİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, "Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi, 2015'te Ada'nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildi.

        Proje kapsamında, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan yıllık 75 milyon metreküp su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.

        Söz konusu su, içme ve zirai sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan KKTC halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanıyor.

            DÜNYADA BİR İLK
            KKTC Su Temin Projesi'nin deniz geçişi, 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.

            Su, Türkiye tarafında 24 kilometre, deniz geçişinde 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 kilometre olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İzmir'de çevre felaketi: Piknik alanları çöplüğe döndü
            Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde önemli açıklamalar