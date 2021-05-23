Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2021 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 17:05
    ABONE OL

    Surdan düşen Ferdi’nin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Annesi oğlunu bir tekmeyle öldürmüş

    ’da kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık’ın (21) ölümüyle ilgili anne ’ın (44) ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturmada, bir görgü tanığının, “Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.

    DHA
    Annesi oğlunu bir tekmeyle öldürmüş!

    Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık'ın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    'BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ'

    Polisteki sorgusunda, "Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben 'düşersin' dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü" dediği belirtilen anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen Meşhure Arık'ın savcılık sorgusunda, olayın şokunu yaşadığını ve bu nedenle korktuğu için ailesi, polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediğini söylediği belirtildi.

        'TEKME ATTIĞI' İDDİASI

        Soruşturmada bir görgü tanığının ise "Olay evimin hemen karşısında oldu. Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu!
        Haberler Güncel Surdan düşen Ferdi’nin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Annesi oğlunu bir tekmeyle öldürmüş