Surdan düşen Ferdi’nin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Annesi oğlunu bir tekmeyle öldürmüş

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık'ın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.