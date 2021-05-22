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    • 22.05.2021 16:35
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    'ın dövüp para ve kimliklerine el koyduğu göçmenleri kurtardı

    insanlık dışı tutumlarına bir yenisini daha ekledi. , Yunanistan güvenlik güçlerince dövülüp, para ve kimlikleri alınarak, yasa dışı yollarla 'ye gönderilmek istenen 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Bir göçmen, "Biz 2 gün önce 'den Yunanistan'a gittik. Bizi Yunanistan polisi yakaladı. Yakaladıkları zaman pantolonlarımızı çıkardı ve bize vurdu. Herkesi bu hale getirdiler. 2 gün boyunca bize yemek ve su vermediler. Para ve telefonlarımızı aldılar hatta bazı arkadaşlarımızın pantolonlarını aldılar" dedi.


    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı.

    Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.



    'VURDULAR, YEMEK VE SU VERMEDİLER'
    Bakanlığın paylaşımında, kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan göçmenlerin görüntülerine de yer verildi. Bir göçmen, "Biz 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittik.

        Bizi Yunanistan polisi yakaladı. Yakaladıkları zaman pantolonlarımızı çıkardı ve bize vurdu. Herkesi bu hale getirdiler. 2 gün boyunca bize yemek ve su vermediler. Para ve telefonlarımızı aldılar hatta bazı arkadaşlarımızın pantolonlarını aldılar" dedi.

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