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    • 22.05.2021 17:58
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    Direksiyon başına geçen Başkan Erdoğan'ın makam aracından görüntüler! Radyoda o vardı...

    İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın makam aracını 'dan 'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin video paylaştı. Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen  Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor. Radyoda ise 'na ait "Yol mu dayanır" sü vardı...

    İletişim Başkanı , videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

    Erdoğan'ın dün 'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı 'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yer aldı.



    Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor.

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    Haberler Güncel Direksiyon başına geçen Başkan Erdoğan'ın makam aracından görüntüler! Radyoda o türkü vardı...