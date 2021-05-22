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    Thodex vurguncusu 130 dakikada kaçtı!

    Kripto para borsası Thodex soruşturmasında aranan şirketin kurucusu ’in yurtdışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Kripto dolandırıcı, milyonlarca doları 130 dakikada ülkeden çıkardı.



    Hakkında kırmızı bülten kararı olan kripto para vurguncusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.




    Görüntülerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmek için 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli bir otomobil ile İstanbul Havalimanı'na gelen Özer, aracını valeye teslim ettikten sonra sırt çantasını alarak terminale giriş için 3 numaralı giriş kapısına yöneliyor. Burada güvenlik görevlileri tarafından bilet kontrolü yapılan Özer, saat 17.21'de terminale giriş yaptıktan sonra bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak için M-18 numaralı kontuara yöneliyor.



    Burada chek-in işlemlerini yaptıran Özer, saat 17.57'de ise dış hatlar terminalinde 32 numaralı pasaport bankasından çıkış işlemlerini yaptırıyor.



        Bir süre arındırılmış salonda dolaşan Özer daha sonra saat 19.25'te C-4 numaralı uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek uçağa biniyor. (Cevdet ÖZDEMİR)



        BALKANLAR ONUN İÇİN SON DURAK
        Dolandırıcı Faruk Fatih Özer'in Balkanlar'da Arnavutluk- Makedonya arasında sürekli yer değiştirdiği iddia ediliyor.
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        Haberler Güncel Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer 130 dakikada kaçtı!