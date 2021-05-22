





Görüntülerde Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmek için 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli bir otomobil ile İstanbul Havalimanı'na gelen Özer, aracını valeye teslim ettikten sonra sırt çantasını alarak terminale giriş için 3 numaralı giriş kapısına yöneliyor. Burada güvenlik görevlileri tarafından bilet kontrolü yapılan Özer, saat 17.21'de terminale giriş yaptıktan sonra bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak için M-18 numaralı kontuara yöneliyor.