17 günlük tam kapanma sonrası hafta sonu yasakları devam ediyor mu sorusu merak edilip araştırılıyor. Bu noktada, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle birlikte vatandaşların merak ettiği tüm soruların yanıtları belli oldu. Peki, Bugün (22 Mayıs) sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: HAFTA SONU YASAĞI...
Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRESİNCE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI UYGULANACAK
Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.