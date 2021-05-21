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    • 22.05.2021 04:46
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    Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, Büyükelçisi merkeze çekildi ve yerine Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı aş atandı. Bazı bakanlıklara bağlı kurumlar, kuruluşlar ve il müdürlüklerine de yeni atamalar yapıldı. İşte detaylar...

    DHA
    Atama kararları Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, Bütçe Genel Müdürü , Plan ve Programlar Genel Müdürü , Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu atandı.

    İl Müdürlüğü'ne Katip Çiçek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ali Serkan Savaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Aras atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NE YENİ BÜYÜKELÇİ
    Kararda, Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 'in 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince merkeze alındığı ve yerine Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı aş'ın atandığı ifade edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı de 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince görevden alındı, yerine atandı.

    Elektrik üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına , 16'ncı Bölge Müdürlüğü'ne 'ın atamaları yapıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı