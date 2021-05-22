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    • 22.05.2021 13:37
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    Son dakika: Bakan Soylu suç duyurusunda bulunmuştu... Gazeteciler Hadi ve 'ın ikametlerinde arama!

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , gazeteciler Hadi ve hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. ’na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

    Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi. Sabah'ın haberine göre harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı yazdı.

        ARAMA İZNİ İSTENDİ
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, talimat yazısı üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın ikametlerinde aranma yapılabilmesi talebinde bulundu.

        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU
        Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

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        Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu suç duyurusunda bulunmuştu... Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın ikametlerinde arama!