Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazarak, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı gönderdi. Sabah'ın haberine göre harekete geçen İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.