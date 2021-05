İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar. Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımız dört ana kriter belirledi. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni. Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yürüyüşler, protestolar, isyanlar. Türkiye'de bir tane böyle bir şey olmadı. Birileri bunlardan rahatsız. Milletimizin hem metaneti hem sabrı, hem vakarı çok yüksek. Hem de Cumhurbaşkanımıza inancı yüksek. Kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda baştan itibaren vali, kaymakam, belediye başkanlarımız her kez çaba sarfetti.

"İNANIN BAZI SEKTRÖLERİ KENDİM ARIYORUM"

En yakınlarımızı kaybettik. En önemli birikimlerimizi kaybettik. Dünyada ve bizde iniş çıkışlar oldu. Şu anda 10 bin seviyelerinde. Hastanelerde şu anda 850-900 kişilik potansiyel söz konusu. Kudüs meselesi mesela. Milletin kendi içindeki boşaltması gerekir. Diğer taraftan ligler. Kapatmazsanız bitersiniz dedikten sonra kapandığımızda 'esnafı bitirdiniz' diyebilen bir muhalefet var. Aşı olmayı teşvik ediyoruz. İnanın bazı sektörleri kendim arıyorum. Biraz daha sabredin, zorluğumuzu biliyorsunuz diyorum. Tekrar geri dönmeyelim diyorum.

"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN RAHATLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. . Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

"HASTALIKTAN DÜŞMEMELİYİZ"

Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip,binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri. Hastalıktan düşmemeliyiz.



"ABD BÜYÜKELÇİSİ RANDEVU İSTİYOR, VERMEDİM"

Türkiye sağlık sistemi, hastane, üniversiteleriyle 27 Nisan öncesi mi? Hayır, kapasite geliştirmiştir. Atak helikopterinden kendi ürettiğimiz mühimmatlara kadar. Simetrik ve asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'un faili bugün nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini ülkelerinde tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sözlerimden dolayı Amerika'dan iki defa kısıtlama almış bir insanım. ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak veririm. Cumhurbaşkanımız var, ne meseleleri varsa görebilirler. Bizim bu konuda bütün vekaletimiz sayın Cumhurbaşkanımızdadır.

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

Meral Akşenr'in dediği yakışır mı? Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? Bir gitsin İdlib'e. Biraz yürek ister. 50-100 yıl sonra o memleketin evlatları diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz? Elinize verilen sipariş var. Kılıçdaroğlu bizi suçlayacağına CHP'nin bir oyuna bak bakalım! CHP'liler hadi sorun partinizin oyunu. Telaştalar, acele ediyorlar.

CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK'İN "HDP'YE BAKANLIK" İTİRAFI

Mesele sadece bakanlık değil başka işlerde var. Hangi bakanlıklar olduğu belli. Birisi başkan yardımcılığı, diğeri Kandil.





HDP'NİN MİLLET İTTİFAKI'NDAN İSTEDİĞİ BAKANLIKLAR VE AHMET DAVUTOĞLU...

Bilgim var. Bir eski Türkiye var, eski dünya var. Soğuk savaş dönemi dünyası var. Çok kutuplu dünya var. HDP'li bakan istiyorlar. Şehit ailelerimiz ne olacak? Doğuda okuyamayan çocuklar, sürülemeyen tarlalar, açılamayan sanayi bölgeleri ne olacak? Bizde eski biri vardı. Sonra ayrılıp parti kurdu, başbakanlık yaptı. Her bir şey çıktığında benim istifamı isteyen biri vardı. O çok isterdi. Aslında biz HDP ile birlikte olmalıyız derdi. Mesele bir bakanlık değil, iki bakanlık. Birisi başkan yardımcılığı direkt Kandil, diğeri Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu dillendirilen talep. Yok derlerse can yakarım diyor. Valiler ve kaymakamlar diyor. İyi çalışın diyor Kandil ve buradaki uzantıları. Bakanlıklarda görevliler olsun diyorlar.



"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİNİ BİZ VERİYORUZ"

Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları, işbirlikçileri var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız. Dünyanın uyuşturucu ile mücadele eden bir numaralı ülkesi Türkiye.

"2 UYUŞTURUCU BARONUNU YAKALADIK" 

Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık.