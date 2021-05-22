"O GÜN KADIN VEKİLLERİN HİÇBİRİNDEN ELEŞTİRİ GELMEMİŞTİR"

Yanık daha sonra, "Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir" dedi.