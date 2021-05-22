Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisine yönelik başlatılan algı operasyonuna sosyal medya hesabı Twitter üzerşnden yaptığı açıklama ile cevap verdi.
"ART NİYETLİ ŞEKİLDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GETİRİLMEKTE"
Yanık, Meclis tutanaklarını paylaştığı açıklamasında, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe (20.05.2021) günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" dedi.
"ALGI OPERASYONU OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR"
Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık, "Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" ifadesine yer verdi.