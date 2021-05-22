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    • 22.05.2021 22:34
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan algı operasyonuna Meclis tutanaklarıyla cevap

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kendisine yönelik başlatılan algı operasyonuna Meclis tutanaklarıyla yanıt verdi. Konuya ilişkin hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "’nda Perşembe (20.05.2021) günü yaptığım sunumda   verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" dedi.

    Bakan Yanık'tan algı operasyonuna belgeli cevap

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisine yönelik başlatılan algı operasyonuna sosyal medya hesabı Twitter üzerşnden yaptığı açıklama ile cevap verdi.



    "ART NİYETLİ ŞEKİLDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GETİRİLMEKTE"
    Yanık, Meclis tutanaklarını paylaştığı açıklamasında, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe (20.05.2021) günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" dedi.




    "ALGI OPERASYONU OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR"
    Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık, "Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" ifadesine yer verdi.

        "O GÜN KADIN VEKİLLERİN HİÇBİRİNDEN ELEŞTİRİ GELMEMİŞTİR"
        Yanık daha sonra, "Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir" dedi.

        Bahsi geçen Meclis tutanağı



        Bakan Yanık, aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları kayıt formununa da paylaşımında yer verdi.
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        Bakan Yanık'tan algı operasyonuna belgeli cevap
        Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan algı operasyonuna Meclis tutanaklarıyla cevap