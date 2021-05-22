ESKİ EŞE ARTIRILMIŞ CEZA

Taslakta kadına yönelik şiddeti önlemek için atılacak adımlar da yer alacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler, boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Ayrıca, tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişilere verilecek cezalar belirlenecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılacak. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilecek. Ayrıca, çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemelerinin öncelikli olarak görülmesini sağlayacak düzenlemenin de yargı paketinde yer alacağı aktarılıyor. Yine, çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hâkim, savcı ve avukatların cübbe giymemesini kapsayacak düzenleme de pakete eklenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN