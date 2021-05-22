Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladığı 4'ncü yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, ilk aşamada, daha önce takvimlendirilen İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilk 3 aylık hedefleri bu paketin içine girecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanlığı yetkilileri ile AK Parti kurmaylarının da katıldığı toplantıların ardından, taslağa son şekil verilecek. Dördüncü yargı paketinde, özellikle toplumsal sorunların kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, kamuoyunun bir süredir beklediği icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması artık son bulacak. Mevcut uygulamada, çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Yapılacak düzenleme ile çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak. Teslimler, yeni kurulacak olan 'Çocuk Teslim Merkezleri'nde yapılacak. Çocuğun yüksek yararı için psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ve eğitimciler çocuk teslimi sırasında hazır bulunacak. Teslim esnasında güvenlik güçleri bulunmayacak, gerekirse çağırılacak.
NEFRET SUÇU TANIMLANACAK
Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Ayrımcılık ve nefret suçunun neyi ve nasıl kapsadığı TCK'da tanımlanacak. Düzenleme ile dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.
Taslakla, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda gerekçeli karar hakkının güçlendirilmesi de planlanıyor. İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemenin yer alacağı taslakta ayrıca, idari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılması kuralının bulunacağı da kaydediliyor.