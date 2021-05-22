Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep : Mazlumlar ’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor

    Başkan Recep , Filistin’deki zulmü bir kez daha sert sözlerle eleştirdi. “ bir terör devletidir” dedi ve ekledi: Mazlumlar ’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor

    Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor

    Filistin bizi bekliyor, yavruların ağlamaları ile bizi bekliyor. İsrail'in yaptıklarını tüm dünyaya anlatacağız. İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.



    Erdoğan, Filistin'e verilen desteğin süreceğini belirtti.



    DURMAK YOK YOLA DEVAM
    Başkan Erdoğan, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler- Başakşehir etabını hizmete açtı. Şu mesajları paylaştı: Bağımsız Türkiye'den rahatsız da olsalar biz bu yola devam edeceğiz.



    Türkiye, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler- Başakşehir etabı, dün Başkan Tayyip Erdoğan'ın açılışıyla hizmete girdi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

    Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.



    Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır.



        Bunları yaparken yatırımları devam ettik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik.

        Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Cumhur İttifakı'yla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız.

        Ülkemizi kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.

        Durmak yok, yola devam. Güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımları hızlandıracak projelerimizi hayata geçiriyoruz.



        50 BİN AĞAÇLIK HATIRA ORMANI
        Kuzey Marmara Otoyolu projesinde Başkan Erdoğan adına bir hatıra ormanı kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, törende 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Erdoğan'a takdim etti.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor