



DURMAK YOK YOLA DEVAM

Başkan Erdoğan, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler- Başakşehir etabını hizmete açtı. Şu mesajları paylaştı: Bağımsız Türkiye'den rahatsız da olsalar biz bu yola devam edeceğiz.

, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler- Başakşehir etabı, dün Başkan Tayyip Erdoğan'ın açılışıyla hizmete girdi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.

yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır.