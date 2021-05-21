Ülker Fırtınası nedir? Ülker Fırtınası nasıl ve ne zaman olur, kaç gün sürer? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı gelince vatandaşlar telaşlandı. Özellikle Balıkesir'de yaşanan tekne batması ve çatının uçması olaylarından sonra vatandaşlar bu durumun Ülker Fırtınası olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...
ÜLKER FIRTINASI NEDİR?
Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 21 Mayıs günü Ülker Fırtınası'nı gösteriyor. Ülker Fırtınası halk takviminde yer alan kuvvetli rüzgarlara işaret eden günlerdir. Fırtına takviminde 21 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında 1 gün süreceği ifade edilmektedir. Halk arasında 'kırk ikindi yağmurları' olarak bilinen bir döneme girdik.
İçinde bulunduğumuz süreç binlerce yıldır süregelen bir döneme işaret etmektedir. Ülker Fırtına olarak isimlendirilen bu günde kuvvetli rüzgarların etkili olduğu söylenmektedir. Öte yandan meteorolojiden de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Halk takviminde yaşanan kuvvetli rüzgarların nedeni Ülker Fırtınası dönemi ile açıklanmaktadır.