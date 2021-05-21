Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2021 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2021 10:36
    ABONE OL

    'e geldi! ? ?

    Popüler uygulamalardan birisi olan Clubhouse artık Android kullanıcılarının erişimine de açıldı. Kullanıcılar davetle girilebilen bu platforma üye olabilecek. Şimdiye kadar sadece iOS tabanlı cihaz sahipleri Clubhouse kullanabiliyordu. Peki ? üyelik nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Clubhouse Android'e geldi! Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır?

    Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır? Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor. Clubhouse üyelik yaptırmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Clubhouse hakkında bilgi almak istiyor.

    CLUBHOUSE ANDROİD ÜYELİK NASIL YAPILIR?

    Corona virüs pandemisiyle birlikte popüler olan uygulamalardan Clubhouse'un merakla beklenen android versiyonu geldi.

    Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor.

    Davetiye koduyla üye olunabilen sesli konuşma uygulaması Clubhouse Android'e gelmiş olsa bile halen kullanımda sorun yaşamanız mümkün.

    Örneğin daha önce iOS tabanlı bir cihazla daha önce Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz.

    Öte yandan sıfırdan üye olmak isteyenler için bir sorun gözükmüyor.

    CLUBHOUSE NEDİR?

    Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

        Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

        Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

        CLUBHOUSE ÜYELİK NASIL YAPILIR?

        Uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

        Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

        Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

        Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        WhatsApp'tan flaş karar! Belgeler teslim edildi
        Haberler Güncel Clubhouse Android'e geldi! Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır?