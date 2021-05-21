Clubhouse Android'e geldi! Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır?

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.