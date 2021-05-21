Clubhouse Android'e geldi! Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır?

Clubhouse nedir? Clubhouse Android üyelik nasıl yapılır? Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor. Clubhouse üyelik yaptırmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Clubhouse hakkında bilgi almak istiyor.
CLUBHOUSE ANDROİD ÜYELİK NASIL YAPILIR?
Corona virüs pandemisiyle birlikte popüler olan uygulamalardan Clubhouse'un merakla beklenen android versiyonu geldi.
Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor.
Davetiye koduyla üye olunabilen sesli konuşma uygulaması Clubhouse Android'e gelmiş olsa bile halen kullanımda sorun yaşamanız mümkün.
Örneğin daha önce iOS tabanlı bir cihazla daha önce Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz.
Öte yandan sıfırdan üye olmak isteyenler için bir sorun gözükmüyor.
CLUBHOUSE NEDİR?
Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.