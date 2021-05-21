22 Mayıs Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceğine yönelik arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? 22 Mayıs Cumartesi yasak var mı? Kademeli normalleşmeyle birlikte birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından 22 Mayıs'ta yasak olup olmadığı merak edilmeye başlandı.
CUMARTESİ YASAK VAR MI?
Genelgedeki ilgili madde şöyle: Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Yani 22-23 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günü sokak kısıtlaması olacak. Kısıtlama Cuma günü 21:00'de başlayacak ve pazartesi 05:00'te sona erecek.
HAFTA SONU SEYAHAT EDİLİR Mİ?
Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verileceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi: