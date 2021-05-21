22 Mayıs Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Genelgedeki ilgili madde şöyle: Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Yani 22-23 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günü sokak kısıtlaması olacak. Kısıtlama Cuma günü 21:00'de başlayacak ve pazartesi 05:00'te sona erecek.