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    • 21.05.2021 21:21
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    Son dakika! Dışişleri Bakanı 'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

    Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ’la telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler ele alındı...

    Türkiye ile ABD arasında Gazze teması

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün telefonda görüşmüştür. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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    ATEŞKES BAŞLADI

    İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirilmişti.

    HAMAS'TAN AÇIKLAMA

    Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

    Zuhri, yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

    Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de başlayacağını doğrulayan Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü