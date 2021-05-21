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    • 21.05.2021 07:06
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

    Son dakika haberi! Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Başkan Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

    AA
    Başkan Erdoğan kararı ile 8 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

    Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

    Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Nişantaşı Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesinde Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde İletişim Fakültesi, Dicle Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Amasya Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kuruldu.

    Ege Üniversitesinde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Üniversitesinde Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Amasya Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

    nin adı , İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 fakülte ve 2 enstitü kuruldu