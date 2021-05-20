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    21 Mayıs saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

    saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için namaz saatleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    21 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

    21 Mayıs Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. Cuma günleri namazlarını kılarak ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar il il Cuma namazı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Peki 21 Mayıs Cuma namazı saat kaçta? İşte yanıtı!

    21 MAYIS CUMA NAMAZI SAATLERİ!

    İstanbul için Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? ( 21 MAYIS )

    Aşağıdaki bağlantıdan il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz:

    İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
    Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

    Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
    İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.
    Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

    Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
    "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

    İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

        Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
        Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

        Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir.

        Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 63).
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