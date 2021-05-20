21 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

21 MAYIS CUMA NAMAZI SAATLERİ!

İstanbul için Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? ( 21 MAYIS )

Aşağıdaki bağlantıdan il il Cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz:

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?



Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.

Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.