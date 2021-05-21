Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis. Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz.