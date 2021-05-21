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    • 21.05.2021 17:48
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    SON DAKİKA! Bakan 'tan flaş yerli aşı mesajı: Sene sonundan önce...

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

    Flaş yerli aşı mesajı: Sene sonundan önce...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

    İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis. Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz.

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