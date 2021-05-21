SON DAKİKA: Dolu ve hortum geliyor! Meteoroloji uzmanları tarih ve yer verip uyardı

"EKİM 2020'DEN EYLÜL 2021'E KADAR…"

Dr. Deniz Demirhan, "Sıcaklıklar şu anda yüksek. Pazar gününden sonra Marmara Bölgesi'nde bahar dönemi sıcaklıklarının oluşmasını ve 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ekim 2020'den başlayarak Eylül 2021'e kadar olan dönemde yağış almak durumundayız. Bu dönem su tarım yılıdır ve biz bu dönemde yağış almazsak gıda çeşitliliğimiz azalır, gıdaya ulaşımımız daha pahalı olur ve su kaynaklarımız sıkıntıya girer. Bu dönemde yağış almamız gerekiyor. Bahar sonuna yaklaştığımız şu günlerde yağış almamız bizim için olumlu bir durum." dedi.

"BU BÖLGELERDE HORTUM OLUŞMA İHTİMALİ VAR!"

"Özellikle Cumartesi günü öğleden sonra gece saatlerinde hortum oluşma ihtimali var." diyen Dr. Deniz Demirhan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Cumartesi gece itibariyle Çanakkale ve Balıkesir'i de içine alacak şekilde Trakya, Marmara ve Kuzey Ege de kuvvetli yağış devam edebilir. Rüzgar hızı 40-60 km/sa arasında olabilir. Karadeniz'de Şile Kefken arasında ve Marmara'nın Güneydoğu sahillerinde hortum oluşma ihtimali çok yüksek. Dolu çok ani ve bölgesel gelişen bir durum. Şu anda da yukarı seviyedeki soğuk hava, alçak basınç sistemi dolu oluşumu için uygun bir ortamın olduğunu gösteriyor. Pazar akşam ve Pazartesi sabaha karşı Şile'den Zonguldak Ereğlisi'ne kadar olan alanda ve Kastamonu, Çorum, Çankırı civarında kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazartesi öğleden sonra Sinop, Giresun, Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya arası kuvvetli yağış bekleniyor."