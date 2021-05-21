İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deydi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buraya kadar her şey normaldi ancak ardından vatandaşlarla bir tartışma çıktı. O tartışmayı A Haber ve tüm basın kuruluşları takip ettiler. Fakat yaşanan tartışmalar Halk TV'de çok daha farklı bir şekilde yansıtıldı. Akşener'e gösterilen tepkiyi etkisizleştirmek için A Haber'e iftira attı. İşte CHP medyasının kurduğu kumpasın ayrıntıları...
Memleket Meselesi sunucusu Gökhan Kurt, Halk TV'de atılan iftirayı böyle çürüttü:
"Biz A Haber olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden beri 81 ilin tamamında ve dünyanın pek çok önemli başkentlerinden canlı yayınlarla gelişmeleri izleyicilerimize aktarıyoruz. Biz olay neredeyse haber merkezimiz de her zaman oraya taşıyoruz ve gelişmeleri anbean canlı yayınlarla muhabirlerimiz vasıtasıyla ekiplerimiz aracılığıyla aktarmaya gayret ettik ve bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz.
Biz aynı zamanda tabii ki liderleri de takip ediyoruz. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu bu ziyaret habercilik açısından çok önemli bir ziyaret. Çünkü Akşener'in son bir haftadır yapmış olduğu açıklamalar gündemin ilk sırasında yer aldı. Dedikleri gibi bir provokasyon amacıyla değil A Haber orada gazetecilik yapmak amacıyla Rize'ydi.
BİZ NERELERDEYİZ?