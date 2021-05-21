İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda gizlendikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 'hücre evlerinde' barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettiklerinin tespiti üzerine perşembe günü ekipler tarafından operasyonun düğmesine basıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılandırma sorumluları, mütevelli, serrehbet, sohbet imamının da bulunduğu 39 adrese düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.
Adresler de yapılan aramalarda ise, 1 adet sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin Euro ele geçirildi.
YURT DIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞINDALARMIŞ