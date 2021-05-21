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    , kripto parayı dilinden düşürmedi!  Bir grup kriptocu "StopElon" adlı coin geliştirdi!

    , kripto parayı dilinden düşürmedi. Piyasayı adeta yönlendirdi! Dijital para pazarını manipüle edince karşı hamle geldi! Bir grup kriptocu "StopElon" adlı coin geliştirdi.

    Tepki coin!

    Dünyanın en zengin üçüncü insanı Elon Musk, kripto parayla adeta dalga geçti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla coin dünyasını alt üst etti. Bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine ve bazılarının da değer kazanmasına öncülük etti!

    Ancak bir grup kripto para uzmanı, Musk'ın piyasaya zarar verdiğini söyledi. Bunun için yeni bir dijital kur geliştirdi. Elon Musk'a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirlendi. StopElon'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



    Elon     Musk, kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor. O kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon'u durdur (StopElon)."

        HEDEF TESLA HİSSELERİ
        Elon         Musk'ı hedef alan dijital para çok yeni. Neredeyse hiç fiyat değeri yok. Şu anda coin başına 0,0000266708 dolardan işlem görüyor. STOPELON'u edinme süreci biraz karmaşık. Potansiyel alıcılar sadece hesap açıp bir hevesle satın alamıyor. Karmaşık uygulamalar ve işlem adresleri sistemi var. Grubun nihai hedefi ise Tesla hisselerini satın almak.

        SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
        Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, kripto vurgunuyla piyasayı 2 milyar dolar dolandırdı. Yurt dışına kaçtı. Şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ile yazılımcı Oral Çınar, kıskıvrak yakalandı.

        Ancak Azap adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunun üzerine savcılık karara itiraz etti. Savcılıkça salıverme kararı veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen talep yazısında, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
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        Haberler Güncel Elon Musk, kripto parayı dilinden düşürmedi!  Bir grup kriptocu "StopElon" adlı coin geliştirdi!