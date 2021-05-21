Dünyanın en zengin üçüncü insanı Elon Musk, kripto parayla adeta dalga geçti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla coin dünyasını alt üst etti. Bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine ve bazılarının da değer kazanmasına öncülük etti!
Ancak bir grup kripto para uzmanı, Musk'ın piyasaya zarar verdiğini söyledi. Bunun için yeni bir dijital kur geliştirdi. Elon Musk'a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirlendi. StopElon'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Elon Musk, kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor. O kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon'u durdur (StopElon)."