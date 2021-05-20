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    • 20.05.2021 15:40
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    ? ? YÖK açıklaması…

    Gündemde milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı eğitimde de diğer sektörlerde olduğu gibi değişiklikler yapılıyor. Online gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra sınavlarda online yapılıyor ya da erteleniyor. Peki ? Üniversite eğitimlerini yüzyüze olarak devam ettirmek isteyen öğrencileri yakından ilgilendiren bir haber geldi. İşte YÖK açıklaması…

    takvim.com.tr
    Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüzyüze mi online eğitim mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi ve önemli bir istekte bulundu. Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük yere sahip olan aşılanmanın devam ettiği ülkemizde vaka sayılarını düşürmek amaçlanıyor. Peki şu durumda üniversiteler yüzyüze eğitime başlayacak mı, YÖK'ten tarih bilgisi geldi mi?

    ÜNİVERSİTELERDE YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    AA'nın haberine göre, Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

    Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        YÖK'TEN YÜZYÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI GELDİ!

        "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.

        Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
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