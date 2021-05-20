Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüzyüze mi online eğitim mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi ve önemli bir istekte bulundu. Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük yere sahip olan aşılanmanın devam ettiği ülkemizde vaka sayılarını düşürmek amaçlanıyor. Peki şu durumda üniversiteler yüzyüze eğitime başlayacak mı, YÖK'ten tarih bilgisi geldi mi?
ÜNİVERSİTELERDE YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
AA'nın haberine göre, Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.