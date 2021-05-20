Sınavlara katılmayacak lise öğrencileri okula nasıl dilekçe verecek? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. MEB 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine sınava katılmama hakkı sunarken bunun için belli bir tarihe kadar dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu ve merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Peki MEB sınava girmeme dilekçesi nasıl yazılır? Örneğini haberimizden inceleyebilirsiniz.
MEB SINAVA GİRMEME DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?
Sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurumaları gerekiyor.
Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilecek. Vermeyenler ise 24 Mayıs'ta başlayacak sınavlara girmek zorunda. Öğrencilerin bu detayı atladığı görülüyor; çoğu öğrenci sınavlar tamamen iptal edildi sanıyor. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak.
İlk dönem notu olduğu gibi yıl sonu ortalaması kabul edilecek. Ayrıca öğrenci sınava girmemek için dilekçe verirken ders seçme hakkı olmayacak. Yani sınava girecek olanlar, okulun düzenleyeceği tüm sınavlara katılmak zorunda. Sınava girip notunu beğenmeyenlerin sadece birinci dönem notlarını tercih etme hakkı da olmayacak.