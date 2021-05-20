Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan bazı etkinliklerle açıklamalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde ülkesinin ve milletinin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için teröristle mücadelesini "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde aralıksız sürdürdüğünü söyledi.