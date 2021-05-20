Musa Heybet ve

Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken,

Avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlendi.

Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken,

Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi.

Belirlenen 21 kişilik listenin, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.