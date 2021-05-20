Son dakika haberleri...Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.
TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde çalışmalarını hızlandırmış ve alt komisyon tarafından rapor hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştı.
Alt komisyon tarafından hazırlanan rapor, Karma Komisyon Genel Toplantısında sunuldu.
Raporda, aday adayı olan 118 kişiden Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Çınar, avukat Mehmet Fatih Özdemir ve avukat Dr. Çetin İlhan Akbulut'un gerekli şartları sağlamamasından dolayı değerlendirilmeye alınmadığı belirtildi.