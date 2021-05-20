Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2021 11:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 14:28
    ABONE OL

    SON DAKİKA: seçim usulü | Belli oldu! İşte HSK için tarafından aday gösterilen 21 isim

    Son dakika haberleri... () seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü 'ndan, 3'ü 'ndan seçildi. Gelişmeyi Abdülhamit Gül açıklarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde bir araya geldikleri görüşmede seçimler konusunda mutabık kaldı. toplanarak aday belirleme çalışmalarını tamamlarken, komisyon çalışmaları sonrasında yapılan oylamaların ardından belirlenen 21 kişilik listeye ulaşıldı.

    Son dakika haberleri...Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

    TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde çalışmalarını hızlandırmış ve alt komisyon tarafından rapor hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştı.

    Alt komisyon tarafından hazırlanan rapor, Karma Komisyon Genel Toplantısında sunuldu.

    Raporda, aday adayı olan 118 kişiden Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Çınar, avukat Mehmet Fatih Özdemir ve avukat Dr. Çetin İlhan Akbulut'un gerekli şartları sağlamamasından dolayı değerlendirilmeye alınmadığı belirtildi.

        Ayrıca, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman'ın da, 15 gün önce hazırladığı dilekçeyle istifasını sunmasının ardından, komisyonda Kocaman'ın HSK üyeliği aday adaylığından çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Buna göre, aday adaylığına başvuran kişi sayısı 114'e düştü.

        OYLAMA İŞLEMİ 4 SAAT SÜRDÜ
        Komisyon çalışmaları sırasında partilerin değerlendirmelerinin ardından aday belirleme için oylama işlemine geçildi. Yaklaşık 4 saat süren oylama sonrasında belirlenen 21 kişilik aday listeye ulaşıldı.

        İşte o isimler:

            Meclis'e gönderilen listeye göre, avukatlardan Bilal Temel,

            Alaaddin Varol ve Önder Ataseven,

            Danıştay üyelerinden Aysel Demirel,

                Musa Heybet ve

                Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken,

                Avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlendi.

                Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken,

                Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi.

                Belirlenen 21 kişilik listenin, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Belli oldu! İşte HSK için aday gösterilen 21 isim
                Haberler Güncel SON DAKİKA: HSK seçim usulü | Belli oldu! İşte HSK için TBMM tarafından aday gösterilen 21 isim